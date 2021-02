Vaccini, primo rapporto Aifa sulle reazioni avverse: «Confermata la sicurezza» (Di venerdì 5 febbraio 2021) «Le sospette reazioni avverse segnalate per i Vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna sono in linea con le informazioni già presenti nel riassunto delle caratteristiche del prodotto». Leggi anche › Piano Vaccini febbraio: via alle dosi a professori, detenuti e forze dell’ordine › “Guerra” sui Vaccini anti Covid-19, tra ritardi e scontri: cosa sta succedendo L’Agenzia Italiana del Farmaco ha pubblicato il primo rapporto sulla sorveglianza dei Vaccini contro la Covid-19. E nella sostanza conferma che «le analisi condotte sui dati fin qui acquisiti confermano il loro profilo di ... Leggi su iodonna (Di venerdì 5 febbraio 2021) «Le sospettesegnalate per iPfizer-BioNTech e Moderna sono in linea con le informazioni già presenti nel riassunto delle caratteristiche del prodotto». Leggi anche › Pianofebbraio: via alle dosi a professori, detenuti e forze dell’ordine › “Guerra” suianti Covid-19, tra ritardi e scontri: cosa sta succedendo L’Agenzia Italiana del Farmaco ha pubblicato ilsulla sorveglianza deicontro la Covid-19. E nella sostanza conferma che «le analisi condotte sui dati fin qui acquisiti confermano il loro profilo di ...

CottarelliCPI : Oggi 'primo giorno di scuola'. Ho ripreso il mio corso di 'Fiscal macroeconomics' alla Bocconi. Primo ritorno in cl… - fattoquotidiano : Vaccini anti-Covid, il primo rapporto Aifa sulle sospette reazioni avverse: “Confermata sicurezza. Ecco i disturbi… - Agenzia_Ansa : Primo rapporto #Aifa sui #vaccini: confermato il profilo di sicurezza. Le sospette reazioni avverse segnalate sono… - lorenzofares : @DamianoOrsi1 @GeorgeSpalluto Ci mancherebbe, anche se per quello che mi riguarda il tema #vaccini sarà sempre in p… - XinhuaItalia : Ungheresi fiduciosi sui vaccini cinesi contro il #COVID19, dopo che il Paese è diventato il primo stato membro UE a… -