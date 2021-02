Trovato cadavere vicino a un benzinaio: formulate prime agghiaccianti ipotesi sulla morte (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un uomo è stato Trovato morto nei pressi di una pompa di benzina a Lonigo, vicino ad Almisano. Si stanno facendo le prime supposizioni sulla morte dell’uomo, e le indagini sono in corso: per ora è stata avviata la ricerca di un uomo alla guida di un tir. Nel caso le prime ipotesi degli inquirenti venissero confermate, l’uomo rischia l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso. Le condizioni del cadavere Il cadavere, che si trovava in condizioni non rese note, di un uomo di 57 anni originario di Sarego è stato riTrovato questa mattina presso un benzinaio, sulla provinciale 17. Sul posto sono immediatamente accorso i carabinieri e gli uomini del Suem 118. Per l’uomo ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un uomo è statomorto nei pressi di una pompa di benzina a Lonigo,ad Almisano. Si stanno facendo lesupposizionidell’uomo, e le indagini sono in corso: per ora è stata avviata la ricerca di un uomo alla guida di un tir. Nel caso ledegli inquirenti venissero confermate, l’uomo rischia l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso. Le condizioni delIl, che si trovava in condizioni non rese note, di un uomo di 57 anni originario di Sarego è stato riquesta mattina presso unprovinciale 17. Sul posto sono immediatamente accorso i carabinieri e gli uomini del Suem 118. Per l’uomo ...

