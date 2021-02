Sono una donna, e rivendico il mio diritto a invecchiare (Di venerdì 5 febbraio 2021) A ogni compimento di anno, a ogni candelina spenta, Sono invasa letteralmente da auguri e commenti di persone che non fanno altro che sottolineare che mi porto bene i miei anni e che sembro una ragazzina, affermazioni che, devo ammetterlo, non mi fanno ne caldo né freddo. Non perché io sia immune ai complimenti, indentiamoci, quelli del resto fanno piacere a tutti. Ma la verità è che non mi interessa apparire agli occhi degli altri più giovane o meno vecchia, io mi piaccio esattamente così, con l’età che ho. E non ho bisogno di fingere di sentirmi giovane, né tantomeno di dover coprire o nascondere, a tutti i costi, i segni dell’età che avanza. invecchiare non è una colpa, né una vergogna, come la società ci insegna. Io oserei dire, e lo penso fermamente, che al contrario è un orgoglio. Del resto ho combattuto per arrivare fin qui, ho vissuto una vita ... Leggi su dilei (Di venerdì 5 febbraio 2021) A ogni compimento di anno, a ogni candelina spenta,invasa letteralmente da auguri e commenti di persone che non fanno altro che sottolineare che mi porto bene i miei anni e che sembro una ragazzina, affermazioni che, devo ammetterlo, non mi fanno ne caldo né freddo. Non perché io sia immune ai complimenti, indentiamoci, quelli del resto fanno piacere a tutti. Ma la verità è che non mi interessa apparire agli occhi degli altri più giovane o meno vecchia, io mi piaccio esattamente così, con l’età che ho. E non ho bisogno di fingere di sentirmi giovane, né tantomeno di dover coprire o nascondere, a tutti i costi, i segni dell’età che avanza.non è una colpa, né una vergogna, come la società ci insegna. Io oserei dire, e lo penso fermamente, che al contrario è un orgoglio. Del resto ho combattuto per arrivare fin qui, ho vissuto una vita ...

