Sassuolo-Spezia, i convocati di De Zerbi: tornano Berardi e Chiriches (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha diramato la lista dei giocatori convocati per il match di domani contro lo Spezia valido per la ventunesima giornata di Serie A, in programma al Mapei Stadium alle ore 15. Out Maxime Lopez squalificato e Romagna e Bourabia per infortunio, tornano in vece Berardi e Chiriches. Portieri: Consigli, Pegolo, Turati.Difensori: Marlon, Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Chiriches, Toljan, Ferrari, Kyriakopoulos.Centrocampisti: Magnanelli, Djuricic, Obiang, Traore, Locatelli.Attaccanti: Boga, Caputo, Raspadori, Berardi, Haraslin, Oddei, Defrel. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roberto De, tecnico del, ha diramato la lista dei giocatoriper il match di domani contro lovalido per la ventunesima giornata di Serie A, in programma al Mapei Stadium alle ore 15. Out Maxime Lopez squalificato e Romagna e Bourabia per infortunio,in vece. Portieri: Consigli, Pegolo, Turati.Difensori: Marlon, Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur,, Toljan, Ferrari, Kyriakopoulos.Centrocampisti: Magnanelli, Djuricic, Obiang, Traore, Locatelli.Attaccanti: Boga, Caputo, Raspadori,, Haraslin, Oddei, Defrel. SportFace.

pisto_gol : Da quando c’è DBallardini, il Genoa è passato da 7pt in 13 partite-media 0.53, a 14pt in 7 partite, media 2.0, gli… - sportface2016 : #Sassuolo, #DeZerbi ha diramato la lista dei convocati per la gara contro lo #Spezia - OreficeMimmo : @marcoazzi66 Ovvio che il suo tweet è provocatorio, ma le critiche a Guttuso non sono state mosse per la partita co… - notidesalta : Sassuolo-Spezia, Serie A de Italia: el partido de la jornada 21 - Futbolkoliktr : @SerieA #seriATIM Fiorentina 1-3(2/2) Inter Atalanta 2-0(1/1) Torino Sassuolo 2-1(0/1) Spezia Juventus 0-0(0/0) Rom… -