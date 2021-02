Sassuolo, De Zerbi: “Non ci sono partite scontate. Spezia molto organizzato, ma pensiamo a noi” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato alla vigilia del match di campionato contro lo Spezia in programma sabato 6 febbraio al Mapei Stadium: “Il fatto che recuperiamo le partite alla fine non è più una casualità: dimostra carattere, che la squadra lotta sino alla fine e che concludiamo le gare spesso in attacco. Sia col Parma che col Cagliari non ci stava la sconfitta. Ci stiamo allenando bene. Siamo in crescita dal punto di vista atletico. Dobbiamo recuperare al meglio dei giocatori che ci aiutano a fare la differenza. Caputo e Defrel possono e devono migliorare dal punto di vista fisico”. Riguardo alle condizioni atletiche dei calciatori: “Berardi sta molto meglio, l’ho trovato bene: vediamo se giocherà dall’inizio o a gara in corso. Di sicuro non voglio ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il tecnico del, Roberto De, ha parlato alla vigilia del match di campionato contro loin programma sabato 6 febbraio al Mapei Stadium: “Il fatto che recuperiamo lealla fine non è più una casualità: dimostra carattere, che la squadra lotta sino alla fine e che concludiamo le gare spesso in attacco. Sia col Parma che col Cagliari non ci stava la sconfitta. Ci stiamo allenando bene. Siamo in crescita dal punto di vista atletico. Dobbiamo recuperare al meglio dei giocatori che ci aiutano a fare la differenza. Caputo e Defrel pose devono migliorare dal punto di vista fisico”. Riguardo alle condizioni atletiche dei calciatori: “Berardi stameglio, l’ho trovato bene: vediamo se giocherà dall’inizio o a gara in corso. Di sicuro non voglio ...

