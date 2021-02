Riapertura impianti sciistici, via libera dal 15 febbraio per il Cts: le regole e le limitazioni (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dal 15 febbraio via libera alla Riapertura degli impianti sciistici in zona gialla sulla base di un preciso protocollo di sicurezza anti-Covid. Questo però dovrebbe coincidere, secondo gli operatori del settore, con la rimozione del divieto di spostamento tra Regioni. Il comitato tecnico-scientifico ha dato il proprio parere favorevole alla Riapertura degli impianti esaminando il protocollo-montagna messo a punto dalle Regioni e consegnato lo scorso 28 gennaio. Il nuovo protocollo tiene conto delle osservazioni avanzate il 15 gennaio scorso dal Cts. Il protocollo di sicurezza Rispetto al precedente, è stata aggiunta la previsione di un tetto massimo di skipass giornalieri vendibili, considerando anche gli abbonamenti settimanali e stagionali, con l’obiettivo di ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dal 15viaalladegliin zona gialla sulla base di un preciso protocollo di sicurezza anti-Covid. Questo però dovrebbe coincidere, secondo gli operatori del settore, con la rimozione del divieto di spostamento tra Regioni. Il comitato tecnico-scientifico ha dato il proprio parere favorevole alladegliesaminando il protocollo-montagna messo a punto dalle Regioni e consegnato lo scorso 28 gennaio. Il nuovo protocollo tiene conto delle osservazioni avanzate il 15 gennaio scorso dal Cts. Il protocollo di sicurezza Rispetto al precedente, è stata aggiunta la previsione di un tetto massimo di skipass giornalieri vendibili, considerando anche gli abbonamenti settimanali e stagionali, con l’obiettivo di ...

