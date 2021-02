“Programma sospeso”. Brutto colpo per Alberto Matano: la decisione della Rai (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’attualità politica si impossessa dei palinsesti televisivi. Il premier incaricato Mario Draghi ha iniziato le consultazioni con i vari partiti politici nell’attesa di formare il nuovo governo. Di conseguenza anche la tv stravolge i suoi appuntamenti per seguire da vicino l’evoluzione della politica italiana in un momento così delicato per il paese. Pertanto anche i programmi più seguiti dal pubblico devono adeguarsi alle scelte delle varie reti che in questi giorni stanno dando ampio spazio alla politica. È il caso di Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone e La Vita in diretta condotta da Alberto Matano. Per entrambi salta l’appuntamento quotidiano per lasciare spazio all’approfondimento del Tg1. (Continua dopo la foto) Ma andiamo con ordine per capire come cambia la Programmazione della ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’attualità politica si impossessa dei palinsesti televisivi. Il premier incaricato Mario Draghi ha iniziato le consultazioni con i vari partiti politici nell’attesa di formare il nuovo governo. Di conseguenza anche la tv stravolge i suoi appuntamenti per seguire da vicino l’evoluzionepolitica italiana in un momento così delicato per il paese. Pertanto anche i programmi più seguiti dal pubblico devono adeguarsi alle scelte delle varie reti che in questi giorni stanno dando ampio spazio alla politica. È il caso di Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone e La Vita in diretta condotta da. Per entrambi salta l’appuntamento quotidiano per lasciare spazio all’approfondimento del Tg1. (Continua dopo la foto) Ma andiamo con ordine per capire come cambia lazione...

lageloni : @DM_Deluca @pietroraffa A parte il fatto che Mattarella non ha sospeso la costituzione, nessuno sta ponendo veti o,… - xilax65 : RT @Missmon40779078: @uominiedonne #codacons tuttapposto? Avete sospeso un programma Rai per un tutorial su come essere sexy durante la spe… - faget537 : RT @ireeene_m: @uominiedonne IL PROGRAMMA DEVE ESSERE SOSPESO, ESATTAMENTE COME SUCCESSE CON 'DETTO FATTO'. QUELLO CHE È SUCCESSO OGGI È IN… - tommydiner : RT @Missmon40779078: @uominiedonne #codacons tuttapposto? Avete sospeso un programma Rai per un tutorial su come essere sexy durante la spe… - giulisss_23 : RT @Missmon40779078: @uominiedonne #codacons tuttapposto? Avete sospeso un programma Rai per un tutorial su come essere sexy durante la spe… -