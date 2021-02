Prada Cup | Ben Ainslie | “Una settimana in più di Luna Rossa per sviluppare Ineos come volevamo”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) La Finale dellaCup scatterà tra otto giorni.si sta preparando per la grande battaglia controUk: servono sette vittorie per alzare al cielo il trofeo e guadagnarsi la possibilità di sfidare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. I britannici hanno avuto la meglio contro gli italiani nelle tre regate del round robin e hanno così strappato l’accesso diretto all’atto conclusivo, mentre l’equipaggio tricolore è dovuto passare dalla semifinale contro American Magic. Ben, timoniere diUk, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali dell’evento: “Stiamo avendo una finestra di tre settimane in cui non abbiamo delle regate. Stiamo gareggiando da soli sul campo di regata, utilizzando dei gommoni o il simulatore. Si tratta di un ...

L'attesa per lo scontro tra titani Luna Rossa vs Britannia in finale di Prada Cup. La Finale della Prada Cup scatterà tra otto giorni. Luna Rossa si sta preparando per la grande battaglia contro Ineos Uk: servono sette vittorie per alzare al cielo il trofeo e guadagnarsi la possibilità di sfidare Team New Zealand per la conquista della America's Cup.