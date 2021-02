No Mes e Reddito di cittadinanza | i paletti M5s a Draghi

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Nessuna condizione capestro, non una pura e semplice provocazione per farsi dire no. I leader del Movimento 5 stelle si sono riuniti fino a notte fonda per uscire dal difficilissimo rebus su come appoggiare il governo di Mariosenza che questo significhi distruggere il Movimento 5 stelle. “Non ci si può presentare con una lista della spesa come se fosse un nostro monocolore, non sarebbe rispettoso né verso il presidente del Consiglio né verso il Quirinale”, spiega un ministro. Ma su due punti tutti hanno convenuto che non si può transigere: la salvaguardia deldie il no al Mes. “Maha detto di essere contrario al Fondo salva stati?” Si chiede a metà pomeriggio un parlamentare, citando non si sa bene cosa. Speranze che rischiano di rimanere illusioni, ma sulle quali i 5 stelle che ...

fattoquotidiano : MARIO IL TAUMATURGO Miracolo: già sparite le pretese su Mes, reddito e prescrizione [di @antonellocapor2] - matteorenzi : Bonafede, Mes, Scuola, Arcuri, vaccini, Alta Velocità, Anpal, reddito di cittadinanza. Su questo abbiamo registrato… - LaCilans : @PietroSalvatori Entrambe le cose fattibilissime, visto che non mi pare il momento adatto per togliere il reddito d… - mazzettam : RT @flaviozanonato: Strano Renzi dopo l’incontro con Draghi afferma che IV sosterrà senza condizioni il presidente incaricato. Con Conte il… - maisenzanima : RT @flaviozanonato: Strano Renzi dopo l’incontro con Draghi afferma che IV sosterrà senza condizioni il presidente incaricato. Con Conte il… -

Ultime Notizie dalla rete : Mes Reddito

Cronache Maceratesi

...persona onesta non possa non riconoscere che meno male che in questa pandemia c'era ildi ... "Dinon ne abbiamo parlato, ma la maggioranza sul Salva Stati in Parlamento non c'è"., ha poi ......persona onesta non possa non riconoscere che meno male che in questa pandemia c'era ildi ... Riforme da suggerire, ilindispensabile, il Ponte sullo Stretto ? Insomma, i 'contenuti e non i ...Nessuna condizione capestro, non una pura e semplice provocazione per farsi dire no. I leader del Movimento 5 stelle si sono riuniti fino a notte fonda per uscire dal difficilissimo rebus su come appo ...Mario Draghi, cosa pensa su Mes, Recovery Fund ed euro? Le idee sui temi caldi: dalla scuola agli investimenti sui giovani, dalla pandemia ai sussidi ...