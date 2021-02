Mariastella Gelmini | «Draghi può farcela se non rifà un Conte bis Forza Italia con Pd e M5s solo per l’emergenza | non saremo alleati» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Nuovo esecutivo con Movimento 5 Stelle, centrosinistra e FI? Per, capogruppo dialla Camera, non ci sono dubbi: «Può esistere nella misura in cui è un governo d’emergenza e di eccellenza» e a patto di non chiamarla maggioranza Ursula. Per la fedelissima del presidente Silvio Berlusconi il tema rimane. E precisa: «La coalizione è importante. L’lo è di più». FI sosterrà un governo con la vecchia maggioranza senza gli? «è consapevole del valore della coalizione: lo abbiamo sempre ribadito. E certo il nuovo governo non potrà essere una riedizione delbis. Il nostro sostegno al governodipenderà da ...