Manchester City | Guardiola | “Per Klopp noi più riposati? Forse dovrebbe rivedere il calendario”

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, nel corso della conferenza stampa che precede il big-match di Premier League contro il Liverpool, ha voluto lanciare una frecciatina al suo collega Jurgen Klopp: "Sono sorpreso, pensavo che Jurgen non fosse quel genere di allenatore che fanno certi commenti. Noi non abbiamo avuto pause mentre il City ha avuto una sosta di due settimane per ragioni legate al Covid. Klopp si è sbagliato, in realtà ci siamo fermati per due mesi, o Forse tre, anzi quattro. E' per questo che siamo fra le prime 4. Jurgen dovrebbe rivedere il calendario: abbiamo avuto a che fare col Covid, ci siamo fermati una settimana e poi siamo andati a Stamford Bridge con appena 14 calciatori.

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City Manchester City: un'altra pretendente per Aguero

Commenta per primo Secondo Todofichajes.com il Leicester farà un tentativo per Aguero , in uscita dal Manchester City . L'attaccante, accostato anche alla Juventus , è un obiettivo del Barcellona , ma sembra non escludere la possibilità di restare in Inghilterra.

I club tedeschi si muovono: il 'Gladbach chiede ospitalità in Danimarca

... attraverso la voce del proprio direttore sportivo, ha reso noto che si sta muovendo affinché, la gara contro il Manchester City , si possa disputare regolarmente. Ma non in Germania. 'Per ora non ...

Liverpool, Klopp: “Scudetto? Per adesso pensiamo a fare punti, poi si vedrà”

Parlando di scudetto, Andy Robertson ha escluso per adesso il Liverpool dalla corsa al titolo, perchè ancora troppo lontana dalla capolista. Anche secondo Klopp è troppo presto per guardare la classif ...

