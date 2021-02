Lo Stato Sociale: esce oggi il disco di Checco (Di venerdì 5 febbraio 2021) Lo Stato Sociale continua il progetto 5 dischi per 5 artisti: disponibile da oggi sulle piattaforme digitali l’album di Checco Lo Stato Sociale torna con una nuova, incredibile, sfida: 5 dischi per 5 artisti, uno per ogni componente della band. Un’operazione nata per spiegare la straordinaria attitudine che fa del collettivo bolognese una realta? unica nel suo genere,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 5 febbraio 2021) Locontinua il progetto 5 dischi per 5 artisti: disponibile dasulle piattaforme digitali l’album diLotorna con una nuova, incredibile, sfida: 5 dischi per 5 artisti, uno per ogni componente della band. Un’operazione nata per spiegare la straordinaria attitudine che fa del collettivo bolognese una realta? unica nel suo genere,… L'articolo Corriere Nazionale.

mar_aie : RT @stebellentani: Sotto attacco c’é quel po’ di stato sociale rimasto. Non a caso, i grandi gruppi finanziari ed editoriali vogliono togli… - MarmoAColazione : RT @stebellentani: Sotto attacco c’é quel po’ di stato sociale rimasto. Non a caso, i grandi gruppi finanziari ed editoriali vogliono togli… - stebellentani : Sotto attacco c’é quel po’ di stato sociale rimasto. Non a caso, i grandi gruppi finanziari ed editoriali vogliono… - EndCent : Lo Stato Sociale: ecco il disco di “Checco” - RadioWebItalia : Lo Stato Sociale. Esce il secondo disco @RadioWebItalia -