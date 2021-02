LIVE Fiorentina-Inter 0-0, Serie A calcio in DIRETTA: Dragowski subito protagonista su Barella! (Di venerdì 5 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15? Riceve palla Vlahovic ma si trova in fuorigioco. 13? Tiro di Eysseric che sfiora il primo palo. 11? Partita che è iniziata su ritmi alti, entrambe le squadre vogliono sbloccare il risultato. 9? Borja Valero gioca prevalentemente dietro la punta Vlahovic. 7? Fiorentina che prova il pressing alto, lasciando molti spazi in difesa. 5? Miracolo di Dragowski che con la mano di richiamo nega la rete del vantaggio a Barella. 3? subito Barella dal fondo mette in mezzo per Lukaku, ma Martinez Quarta anticipa il belga. 1? Inizia la partita! 20.43 Ingresso in campo delle due squadre, tra poco si parte! 20.40 Pazzo 4-3 dell’Inter all’andata, vittoria centrata a San Siro grazie a Lukaku e D’Ambrosio ai titoli di coda. In extremis anche il successo dei ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15? Riceve palla Vlahovic ma si trova in fuorigioco. 13? Tiro di Eysseric che sfiora il primo palo. 11? Partita che è iniziata su ritmi alti, entrambe le squadre vogliono sbloccare il risultato. 9? Borja Valero gioca prevalentemente dietro la punta Vlahovic. 7?che prova il pressing alto, lasciando molti spazi in difesa. 5? Miracolo diche con la mano di richiamo nega la rete del vantaggio a Barella. 3?Barella dal fondo mette in mezzo per Lukaku, ma Martinez Quarta anticipa il belga. 1? Inizia la partita! 20.43 Ingresso in campo delle due squadre, tra poco si parte! 20.40 Pazzo 4-3 dell’all’andata, vittoria centrata a San Siro grazie a Lukaku e D’Ambrosio ai titoli di coda. In extremis anche il successo dei ...

