Le nuove regole sui conti correnti in rosso (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dal primo gennaio 2021 sono entrate in vigore nuove e più rigide regole per i conti correnti scoperti. Le nuove regole La nuova normativa europea, infatti, prevede che gli addebiti automatici sul conto non vengano consentiti in caso di mancanza di liquidità sul conto corrente. Non solo: secondo le nuove regole gli istituti bancari hanno l'obbligo di segnare il correntista insolvente alla centrale rischi cioè all'archivio che raccoglie informazioni sui crediti concessi da banche e società finanziare e sulle garanzie rilasciate ai propri clienti siano esse persone fisiche (famiglie) o imprese. A seconda della quantità e della gravità del debito accumulato si aumentano i cosiddetti "crediti malati" che contribuiscono a etichettare il ... Leggi su panorama (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dal primo gennaio 2021 sono entrate in vigoree più rigideper iscoperti. LeLa nuova normativa europea, infatti, prevede che gli addebiti automatici sul conto non vengano consentiti in caso di mancanza di liquidità sul conto corrente. Non solo: secondo legli istituti bancari hanno l'obbligo di segnare ilsta insolvente alla centrale rischi cioè all'archivio che raccoglie informazioni sui crediti concessi da banche e società finanziare e sulle garanzie rilasciate ai propri clienti siano esse persone fisiche (famiglie) o imprese. A seconda della quantità e della gravità del debito accumulato si aumentano i cosiddetti "crediti malati" che contribuiscono a etichettare il ...

danielesparisci : RT @cyclingpro: Ciclismo, vietata la posizione di Froome in discesa (super tuck). Le nuove regole sulla sicurezza dell’Uci - FeranOnPS4 : @sabakunomaiku Credo parli delle nuove regole sui copyright musicali. Se si riproducono dei brani coperti da copy… - politicaal2G : RT @tempoweb: Contrordine, il #Cts gela tutti: no ai #ristoranti aperti a cena. Anzi, chiede regole più severe #covid #5febbraio https://t… - ItalicaTestudo : RT @tempoweb: Contrordine, il #Cts gela tutti: no ai #ristoranti aperti a cena. Anzi, chiede regole più severe #covid #5febbraio https://t… - alex63roy : RT @tempoweb: Contrordine, il #Cts gela tutti: no ai #ristoranti aperti a cena. Anzi, chiede regole più severe #covid #5febbraio https://t… -