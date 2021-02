Le intercettazioni dei fratelli Bianchi in carcere: "Il reddito di cittadinanza non ce lo tolgono" (Di venerdì 5 febbraio 2021) Rosa Scognamiglio Si aggrava la posizione dei fratelli Bianchi, già detenuti in carcere per l'omicidio di Willly Monteiro. Per il gip di Velletri "è omicidio volontario aggravato da futili motivi" "Gli ho dato na zampata, è cascato a terra e si è rialzato". A parlare è Marco Bianchi, uno dei due fratelli - l'altro si chiama Gabriele - che insieme a Mario Pincarelli e Francesco Belleggia è indagato per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. Marco, in regime di custodia cautelare nel carcere di Velletri, sa di essere intercettato e spiega al fratello Alessandro - il terzo della famiglia Bianchi, totalmente estraneo alla vicenda - la dinamica del pestaggio letale ai danni del 21enne di origini capoverdiane consumatosi la notte dello scorso 12 settembre a ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 5 febbraio 2021) Rosa Scognamiglio Si aggrava la posizione dei, già detenuti inper l'omicidio di Willly Monteiro. Per il gip di Velletri "è omicidio volontario aggravato da futili motivi" "Gli ho dato na zampata, è cascato a terra e si è rialzato". A parlare è Marco, uno dei due- l'altro si chiama Gabriele - che insieme a Mario Pincarelli e Francesco Belleggia è indagato per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. Marco, in regime di custodia cautelare neldi Velletri, sa di essere intercettato e spiega al fratello Alessandro - il terzo della famiglia, totalmente estraneo alla vicenda - la dinamica del pestaggio letale ai danni del 21enne di origini capoverdiane consumatosi la notte dello scorso 12 settembre a ...

FnsiSocial : RT @Unomattina: Oggi a #unomattina @paoloborrometi, vice direttore @Agenzia_Italia. Nuove minacce sono emerse nei suoi confronti. In alcune… - Unomattina : Oggi a #unomattina @paoloborrometi, vice direttore @Agenzia_Italia. Nuove minacce sono emerse nei suoi confronti. I… - Mr_JohnCarter : @grafo_lo_gia Qual è l'area adibita alle intercettazioni dei pensieri? A mia madre funziona benissimo anche dopo ta… - defracri : @Gazzetta_it Hahaha ma se era in fuorigioco haha non sapete più dove attaccarvi voi della cacchetta dello sporco..… - sgattaralais : @VecchioAlfonso @Agenzia_Ansa @GiuseppeConteIT 1/2Intanto non hanno parlamentari pregiudicati.Spazzacorrotti, presc… -