La crisi politica congela i dossier in mano a Cdp (che ha il cda in scadenza). Stallo su Tim, rete unica e Autostrade (Di venerdì 5 febbraio 2021) La crisi politica politica blocca i dossier caldi in mano a Cassa Depositi e Prestiti. Sospesi l’affaire Telecom, il dossier rete unica-Open Fiber e poi ancora quello Autostrade. La ragione? Ufficialmente questioni tecniche: si lavora per verificare le migliori opzioni industriali e finanziarie sul tappeto. Nella realtà, a rallentare le scelte del braccio finanziario dello Stato pesa anche il solito gioco di poltrone. Si avvicina la scadenza del mandato dell’attuale consiglio con l’assemblea per l’approvazione del bilancio 2020 (13 maggio in prima convocazione, il 20 in seconda). E con il possibile arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi potrebbe cambiare anche la barra di comando della più importante realtà finanziaria ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Lablocca icaldi ina Cassa Depositi e Prestiti. Sospesi l’affaire Telecom, il-Open Fiber e poi ancora quello. La ragione? Ufficialmente questioni tecniche: si lavora per verificare le migliori opzioni industriali e finanziarie sul tappeto. Nella realtà, a rallentare le scelte del braccio finanziario dello Stato pesa anche il solito gioco di poltrone. Si avvicina ladel mandato dell’attuale consiglio con l’assemblea per l’approvazione del bilancio 2020 (13 maggio in prima convocazione, il 20 in seconda). E con il possibile arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi potrebbe cambiare anche la barra di comando della più importante realtà finanziaria ...

lorepregliasco : L'errore più grave di Conte in questa crisi? Ritenersi insostituibile, indispensabile. In politica i vuoti si riemp… - MediasetTgcom24 : Crisi, Meloni: 'FdI non sosterrà governo Draghi, si torni al voto' #crisidigoverno - carlaruocco1 : La crisi innescata da Italia Viva ha bloccato i nuovi #ristori, aiuti per i lavoratori dello spettacolo, per i bari… - giancalsp : RT @grotondi: In politica esistono vittorie apparenti e sconfitte vincenti.Nel lungo periodo il vincitore di questa crisi sarà @GiuseppeCon… - PieraBelfanti : RT @albertoinfelise: È tutto fantastico. Draghi è stato scelto da Mattarella come estrema soluzione per far fronte al disastro irresponsabi… -