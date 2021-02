Intesa prepara la doppia cedola:?694 milioni subito, il resto in autunno (Di venerdì 5 febbraio 2021) Intesa Sanpaolo chiude il 2020 con un utile netto pari a 3,28 miliardi di euro. La banca propone divendi cash per 694 milioni di euro, pari al massimo consentito dalla raccomandazione della Bce. Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 5 febbraio 2021)Sanpaolo chiude il 2020 con un utile netto pari a 3,28 miliardi di euro. La banca propone divendi cash perdi euro, pari al massimo consentito dalla raccomandazione della Bce.

