I giochi pericolosi di Tokyo

Alla domanda se pensasse di introdurre più donne nella sua amministrazione, posta nel corso di un incontro online alcuni giorni fa, Yoshiro Mori, presidente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo, ha risposto che se ci fossero più donne, visto che parlano troppo, le riunioni non finirebbero mai e per questo bisognerebbe limitare il tempo a loro disposizione. Queste dichiarazioni sessiste non suonano, purtroppo, nuove per chi segue la politica giapponese, ma nel contesto internazionale in cui sono state profferite … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

