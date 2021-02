Governo | Giulia Molteni | ' Draghi disciplini e sostenga smart working | è cambio culturale'

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Spero che Mariolo" che "è un" per il lavoro in Italia, per i "suoi spazi ed i suoi tempi". E' la richiesta al presidente del Consiglio incaricato che arriva da, Head of Marketing and Communication del Gruppo. Conversando con l'Adnkronos delle prossime mosse diattese dalle aziende italiane, l'imprenditrice sottolinea che "la pandemia ha creato senza ombra di dubbio grandi cambiamenti evidenti, come lo, l'accelerazione del digitale". Cambi di passo che hanno "richiesto investimenti nell'e-commerce, nell'acquisizione di nuove competenze", ...

Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 69.414 persone. Infine, la questione del decreto del governo sloveno, entrato in vigore oggi, che impone controlli sanitari. Roma, 5 feb. (Adnkronos) – "Spero che Mario Draghi disciplini e sostenga lo smart working" che "è un cambio culturale" per il lavoro in Italia, per i "suoi spazi ed i suoi tempi". Zona gialla, via al primo weekend con il rischio di nuovi assembramenti. Le città corrono ai ripari per evitare che il numero dei contagi possa esplodere: a Roma...