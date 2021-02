GF Vip, orrore su Giulia Salemi, proprio in pieno volto: “Mi ha cac**o addosso” (VIDEO) (Di venerdì 5 febbraio 2021) Momenti di dolore nella casa del GF Vip 5 Nelle ultime ore all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 si vive in un clima surreale a causa del lutto improvviso che ha colpito Dayane Mello. Ricordiamo infatti, che alla modella brasiliana è venuto a mancare il fratello Lucas di 27 anni, deceduto a causa di un incidente stradale. Tutti gli inquilini del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini stanno valutando la possibilità di abbandonare in massa l’appartamento di Cinecittà, anticipando così la fine del programma, prevista per il primo marzo. In più meditano di dare la vittoria alla sudamericana. L’influencer milanese colpita da un escremento di piccione In questo clima di dolore, a strappare un sorriso ci ha pensato Giulia Salemi. Quest’ultima infatti, si è resa protagonista involontariamente di un imprevisto che ha fatto sorridere ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 5 febbraio 2021) Momenti di dolore nella casa del GF Vip 5 Nelle ultime ore all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 si vive in un clima surreale a causa del lutto improvviso che ha colpito Dayane Mello. Ricordiamo infatti, che alla modella brasiliana è venuto a mancare il fratello Lucas di 27 anni, deceduto a causa di un incidente stradale. Tutti gli inquilini del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini stanno valutando la possibilità di abbandonare in massa l’appartamento di Cinecittà, anticipando così la fine del programma, prevista per il primo marzo. In più meditano di dare la vittoria alla sudamericana. L’influencer milanese colpita da un escremento di piccione In questo clima di dolore, a strappare un sorriso ci ha pensato. Quest’ultima infatti, si è resa protagonista involontariamente di un imprevisto che ha fatto sorridere ...

