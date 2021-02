Fiere | Fieravicola | tra innovazione e internazionalizzazione a Rimini a settembre

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Cesena, 5 feb. (Labitalia) -si ritrova adal 7 al 9per una nuova edizione all'insegna dell'. La manifestazione sposta la nuova data aproprio per poter garantire l'insostituibile modalità di una fiera 'tradizionale' che ha nelle relazioni personali e nei contatti business in presenza i suoi cardini. La voglia di incontrarsi nei padiglioni fieristici ha convinto gli organizzatori a rinviare l'importante rilancio di questo appuntamento che vuole essere una vetrina specializzata in cui presentare l'intero processo produttivo del comparto avicolo, le sue eccellenze e l'innovativo percorso intrapreso dalla filiera in ottica sostenibile, di benessere animale e di attenzione alle sensibilità del consumatore. La nuova data conferma anche la ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiere Fieravicola

LiberoQuotidiano.it

Per il comparto delleospitate o co - organizzate Expo Dental Meeting sarà dal 17 al 19 giugno, mentre per Macfrut, che quest'anno in contemporanea vedrà il debutto di, sarà ...Per il comparto delleospitate o co - organizzate Expo Dental Meeting sarà dal 17 al 19 giugno , mentre per Macfrut, che quest'anno in contemporanea vedrà il debutto di, sarà ...Cesena, 5 feb. (Labitalia) - Fieravicola si ritrova a Rimini dal 7 al 9 settembre per una nuova edizione all'insegna dell'internazionalizzazione. La ...Fieravicola si ritrova a Rimini dal 7 al 9 settembre per una nuova edizione all’insegna dell’internazionalizzazione. La manifestazione sposta la nuova data a settembre proprio per poter garantire l’in ...