Elaine Taylor, il grande amore di Christopher Plummer

Lutto nel mondo del cinema: Christopher Plummer è scomparso, all'età di 91 anni, nella sua casa in Connecticut. Accanto a lui aveva la moglie, l'attrice Elaine Taylor, al suo fianco da 53 anni. L'attore è diventato celebre grazie al musical Tutti insieme appassionatamente. La sua carriera, cominciata negli anni '50, è stata ricca di successi. Recitò al fianco di Sophia Loren, nel 2012 conquistò l'Oscar come miglior non protagonista in Beginners, diventando a 82 anni l'attore più anziano a vincere l'ambita statuetta. Il suo ultimo ruolo risaliva al 2017, quando rimpiazzò Kevin Spacey, in disgrazia dopo le accuse di molestie sessuali, in Tutti i soldi del mondo, il film di Ridley Scott sul rapimento Getty. Accanto a Plummer negli ultimi 50 anni, c'è sempre stata Elaine

Accanto a lui la moglie, l'attrice Elaine Taylor,sposati da 53 anni. Lascia anche una figlia: l'attrice Amanda Plummer.

Arriva nella serata del 5 febbraio la notizia della scomparsa, all'età di 91 anni, del grande attore canadese Christopher Plummer . La causa della morte, ha rivelato la moglie Elaine Taylor , è stata una caduta in cui ha battuto la testa. Le nuove generazioni lo conoscono sicuramente per il ruolo del patriarca in Cena con delitto - Knives Out e per aver sostituito Kevin ...

Interprete shakesperiano tra i più acclamati, Plummer è diventato l’attore più anziano ad aver mai vinto l’Oscar come attore non protagonista. Ci lascia a 91 anni ...

Senza dimenticare il premio Oscar vinto nel 2012 per Beginners. A dare l’annuncio la moglie Elaine Taylor, sposata nel 1970, che ha rivelato che il marito è morto per aver battuto la testa in seguito ...

