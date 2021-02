E “Giuseppi” dove lo metto? Come e dove piazzare Conte | ecco la vera grana di SuperMario

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Elo? È questo il rovello major di Mario Draghi nel comporre il puzzle della futura squadra di governo. Già,è tanto importante quanto ingombrante. In ossequio al rango, un ex-premier può ricoprire solo alcuni dicasteri. Non più di quattro, a voler essere di manica larga: Esteri, Interni, Difesa e Giustizia. Nel caso di specie ci sarebbe la possibilità di uno scambio con la Ue: ridateci Gentiloni e prendetevi. Ma non è semplice perché non è una partita solo casalinga. Esclusi Giustizia, già prenotata dal Cavaliere per un tecnico d’area, e Interniresterebbe la Lamorgese, il campo si restringe. E poiché la Difesa è in cima ai pensieri dei renziani, non resterebbe che la Farnesina. Alla Farnesina c’è già Di Maio Ma ...