Di Battista | “Sempre più ragioni per dire no a Draghi”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) ROMA – “Ogni ora che passa, per quanto mi riguarda, si aggiungono ragioni su ragioni per dire ‘no’ a Draghi”. Alessandro di Battista lo scrive in un post su Facebook pubblicato nella notte, alle 2.30 circa. “Governo politico è una parola che non ha alcun senso in questo scenario. Cosa c’è di politico nel governare con Pd, LeU, Forza Italia, Più Europa, Centro Democratico e, probabilmente, Lega Nord? Ci sarà qualche ‘politico’ dentro- scrive Di Battista- Un numero, tra l’altro, decisamente inferiore a quel che si immaginano molti sostenitori del sì a Draghi. Ma di politico non vi sarà nulla”.

E sei i 'big' del partito come Taverna e Diavevano ribadito l'assoluta distanza da Draghi,... "I sabotatori vanno cercati altrove", ha sottolineato, spiegando come "holavorato perché ...Terreno fertile per Alessandro Di, capofila della lotta all'uomo "delle élite".