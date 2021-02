De Zerbi: “Berardi sta bene ma non voglio rischiare. I gol nel finale? Dimostrano carattere” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match contro lo Spezia, calcio d’inizio previsto per domani alle ore 15 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Ecco le parole del tecnico a SassuoloChannel:“I gol nel finale? Non è più una casualità, sta diventando una qualità, dimostra carattere, dimostra che comunque la squadra ci crede fino alla fine, che concludiamo le partite sempre in attacco. Poi se andiamo ad analizzare le gare con Parma e Cagliari, la sconfitta non ci stava in nessuna delle due. Loro hanno segnato per primi ma l’avremmo potuto trovare noi perché con il Parma dopo 20 minuti saremmo potuto stare sul 2-0 e a Cagliari uguale. Poi, per tanti motivi, siamo andati sotto ma abbiamo recuperato due partite che se le avessimo perse sarebbe stata un’ingiustizia”. Come sta la ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roberto De, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match contro lo Spezia, calcio d’inizio previsto per domani alle ore 15 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Ecco le parole del tecnico a SassuoloChannel:“I gol nel? Non è più una casualità, sta diventando una qualità, dimostra, dimostra che comunque la squadra ci crede fino alla fine, che concludiamo le partite sempre in attacco. Poi se andiamo ad analizzare le gare con Parma e Cagliari, la sconfitta non ci stava in nessuna delle due. Loro hanno segnato per primi ma l’avremmo potuto trovare noi perché con il Parma dopo 20 minuti saremmo potuto stare sul 2-0 e a Cagliari uguale. Poi, per tanti motivi, siamo andati sotto ma abbiamo recuperato due partite che se le avessimo perse sarebbe stata un’ingiustizia”. Come sta la ...

