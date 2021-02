Daydreamer anticipazioni | CAN e SANEM torneranno a baciarsi ma…

Leggi su tvsoap

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Fino a quando l’editore Yigit (Utku Ates) riuscirà a mentire per sabotare l’eventuale riappacificazione tra Can Divit (Can Yaman) eAydin (Demet Ozdemir)? Nelle prossime puntate italiane di– Le Ali del Sogno, la ragazza scoprirà infatti che è stato proprio Yigit, con la complicità del commerciante Yemal, a tentare di far fallire sul nascere la sua nuova azienda esperta nella produzione di creme. Un evento che darà lo scossone alla storyline principale della telenovela turca…– Le Ali del Sogno, trame: le mosse di Yigit e Yemal Come abbiamo già segnalato nei nostri post precedenti di, Yigit deciderà di passare alle maniere forti quandorifiuterà in più di un’occasione di sposarlo. Per far sì che possa dedicarsi esclusivamente al nuovo libro che deve ...