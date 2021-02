Contagi covid in lieve aumento e subito la scuola sotto tiro: è un luogo sicuro? Gli esperti sono divisi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sul Contagio covid nelle scuole il dibattito non si è mai arrestato, anzi, periodicamente torna al centro dell'attenzione di tutti: politici, sindacalisti ma soprattutto scienziati. E si sa, come già avvenuto nei mesi precedenti, le posizioni sono piuttosto varie. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sulnelle scuole il dibattito non si è mai arrestato, anzi, periodicamente torna al centro dell'attenzione di tutti: politici, sindacalisti ma soprattutto scienziati. E si sa, come già avvenuto nei mesi precedenti, le posizionipiuttosto varie. L'articolo .

Agenzia_Ansa : I contagi schizzano di nuovo in alto. A #Varese il primo caso di variante sudafricana in Italia #Covid #ANSA - TgLa7 : #Covid: De Luca, in Campania forte ripresa contagi. Governo intervenga con decisioni adeguate - RaiNews : #COVID19 , Fondazione #Gimbe: 'In nove regioni tornano a salire i #contagi' - VivereCosenza : Covid-19, bollettino della regione Calabria del 5 febbraio +239 contagi, +34 in provincia - effe_grazia : RT @AlfioKrancic: Ma il Covid c'è ancora? No perché uno apre la Tv e i TG invece di terrorizzare il pubblico come facevano, ante Draghi inc… -