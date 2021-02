Call of Duty: Warzone riceve finalmente la patch che elimina il glitch degli stimolatori infiniti (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il mese scorso avevamo riportato la notizia della comparsa del glitch in Call of Duty Warzone legato agli stimolatori infiniti che consente ai giocatori di sopravvivere alla nube di gas durante le partite. Ora, per la gioia dei giocatori, è arrivato il nuovo aggiornamento che corregge questo glitch. Per chi non ne fosse a conoscenza, lo stimolatore è un oggetto presente in Warzone che consente ai giocatori di ripristinare punti salute. Anche se viene usato per uscire da situazioni difficili, il glitch ha causato l'abuso da parte dei giocatori, soprattutto nelle situazioni di pericolo. Utilizzandolo infinitamente, questo stimolatore manteneva in vita sia i giocatori immersi nella nube tossica, sia quelli che erano stati feriti ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il mese scorso avevamo riportato la notizia della comparsa delinoflegato agliche consente ai giocatori di sopravvivere alla nube di gas durante le partite. Ora, per la gioia dei giocatori, è arrivato il nuovo aggiornamento che corregge questo. Per chi non ne fosse a conoscenza, lo stimolatore è un oggetto presente inche consente ai giocatori di ripristinare punti salute. Anche se viene usato per uscire da situazioni difficili, ilha causato l'abuso da parte dei giocatori, soprattutto nelle situazioni di pericolo. Utilizzandolo infinitamente, questo stimolatore manteneva in vita sia i giocatori immersi nella nube tossica, sia quelli che erano stati feriti ...

