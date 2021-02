Bologna, ecco il giovane Antov: “Questa la città perfetta per me, svelo un retroscena sulla trattativa. Ruolo? Rispondo così” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il mio obiettivo è continuare a migliorare e aiutare la mia nuova squadraQueste le parole di Valentine Antov, neo acquisto del Bologna arrivato durante la finestra di calciomercato appena conclusa. Il giovane difensore bulgaro è arrivato in Serie A dopo una prima esperienza al CSKA Sofia, squadra nella quale ha militato dal 2017. La compagine rossoblu, infatti, ha deciso di puntare forte sul classe 2000 arrivato grazie ad una formula di prestito con obbligo di riscatto. Il nuovo rinforzo di Sinisa Mihajlovic è intervenuto nella sua prima conferenza stampa italiana, nella quale si è presentato ai suoi nuovi tifosi e a tutti gli addetti ai lavori. ecco le sue parole: "In campo ricopro il Ruolo di difensore centrale e mi considero un calciatore intelligente nelle letture tattiche. Vengo dalla Bulgaria, ... Leggi su mediagol (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il mio obiettivo è continuare a migliorare e aiutare la mia nuova squadraQueste le parole di Valentine, neo acquisto delarrivato durante la finestra di calciomercato appena conclusa. Ildifensore bulgaro è arrivato in Serie A dopo una prima esperienza al CSKA Sofia, squadra nella quale ha militato dal 2017. La compagine rossoblu, infatti, ha deciso di puntare forte sul classe 2000 arrivato grazie ad una formula di prestito con obbligo di riscatto. Il nuovo rinforzo di Sinisa Mihajlovic è intervenuto nella sua prima conferenza stampa italiana, nella quale si è presentato ai suoi nuovi tifosi e a tutti gli addetti ai lavori.le sue parole: "In campo ricopro ildi difensore centrale e mi considero un calciatore intelligente nelle letture tattiche. Vengo dalla Bulgaria, ...

