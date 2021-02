Ascolti tv, dati Auditel 4 febbraio: Che Dio ci aiuti 6 si conferma con 5.7 milioni (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il programma più visto della prima serata di giovedì 4 febbraio è stata la puntata della fiction di Rai1 Che Dio ci aiuti 6, che ha conquistato 5.702.000 telespettatori pari al 23.5% di share, con oltre 85mila interazioni social. Ascolti tv prime time Su Canale 5 la commedia con Antonio Albanese e Paola Cortellesi Come un gatto in tangenziale ha intrattenuto 2.208.000 telespettatori con il 9.5%. Su Rai2 il film The Equalizer 2 – Senza perdono ha ottenuto 1.946.000 telespettatori con il 7.8% di share. Su Italia1 La Pupa e il Secchione e Viceversa ha fatto segnare 1.538.000 con 7.77% di share. Su Retequattro Dritto e Rovescio ha intrattenuto 1.136.000 telespettatori con il 5.9% di share. Su La7 Piazzapulita ha registrato 1.275.000 spettatori con il 6.7%. Ascolti tv access prime time Nell’access prime time su Rai1 Soliti ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il programma più visto della prima serata di giovedì 4è stata la puntata della fiction di Rai1 Che Dio ci6, che ha conquistato 5.702.000 telespettatori pari al 23.5% di share, con oltre 85mila interazioni social.tv prime time Su Canale 5 la commedia con Antonio Albanese e Paola Cortellesi Come un gatto in tangenziale ha intrattenuto 2.208.000 telespettatori con il 9.5%. Su Rai2 il film The Equalizer 2 – Senza perdono ha ottenuto 1.946.000 telespettatori con il 7.8% di share. Su Italia1 La Pupa e il Secchione e Viceversa ha fatto segnare 1.538.000 con 7.77% di share. Su Retequattro Dritto e Rovescio ha intrattenuto 1.136.000 telespettatori con il 5.9% di share. Su La7 Piazzapulita ha registrato 1.275.000 spettatori con il 6.7%.tv access prime time Nell’access prime time su Rai1 Soliti ...

