Allianz Risk Barometer 2020 | per la prima volta la minaccia informatica è il principale rischio percepito dalle aziende a livello mondiale

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Per lain assoluto, nella nona edizione dell’, i rischi informatici (39% delle risposte) rappresentano ilaziendale maggiormenteglobale, facendo passare al secondo posto l’interruzione di attività (Business interruption, BI) con il 37% delle risposte. La consapevolezza dellaè cresciuta rapidamente negli ultimi anni, spintache si affidano sempre più ai dati e ai sistemi IT e da una serie di importanti incidenti. Sette anni fa si era classificata solo al 15° posto con appena il 6% delle risposte. Ancora aglobale, crescono i cambiamenti nella ...

FlorenceClaret : RT @AnraRisk: Secondo il 10° Allianz Risk Barometer l’interruzione di attività, la pandemia e gli incidenti informatici sono i tre principa… - AnraRisk : Secondo il 10° Allianz Risk Barometer l’interruzione di attività, la pandemia e gli incidenti informatici sono i tr… - FlorenceClaret : RT @cloudcityexpo: La supply chain si fa resiliente, questo emerge dal Allianz Risk Barometer 2021 dello shipping – - cloudcityexpo : La supply chain si fa resiliente, questo emerge dal Allianz Risk Barometer 2021 dello shipping –… - logisticamente : #Allianz con il suo report Allianz Risk Barometer 2021 mostra come è cambiata la #supplychain delle aziende in segu… -

Ultime Notizie dalla rete : Allianz Risk

ingenio-web.it

Secondo Greg Meier - Senior Economist Director diGlobal Investors - gli asset rischiosi rimangono sostenuti soprattutto nel medio periodo , ...della minore prudenza e dell'espansione del......group chief trasformation officer e di Giancarlo Fancel che assumerà l'incarico di Group chief..., Zurich, Axa, era molto più sottile di oggi. A quel tempo, tanto per fare un esempio, ...di Giuseppe Catapano La pandemia rompe gli schemi. Tanto che il decimo Allianz risk barometer riflette gli sconvolgimenti causati dal lockdown e dalle misure restrittive in tutto il mondo, Italia comp ...Nicola Mancino, rappresentante di Allianz Global Corporate & Specialty in Italia, le aziende italiane mettono i rischi informatici al primo posto davanti alla pandemia. Come va letto questo dato? "Il ...