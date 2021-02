Alda d’Eusanio imbarazza Mediaset | “Io la mattina…”

Leggi su zon

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Al GfVipinanella uno scivolone dietro l’altro, ma almeno questa volta ha fatto ridere: tutti, tranneDa quando è entrata nella Casa del GfVip5 meno di una settimana fa,ha fatto di tutto per ipotecare un ideale premio alla “Regina degli Scivoloni”, o quantomeno per accaparrarsi il prossimo Tapiro di “Striscia la Notizia”. Dopo essere risultata eufemisticamente inelegante, per aver usato un epiteto razzista nel corso di una festa persiana organizzata in Casa e aver messo in dubbio le qualità di Maria De Filippi come madre, la conduttrice e opinionista almeno questa volta ci ha fatto ridere, mettendo di contro grandemente in imbarazzoe la rete che la ospita. La gaffe Parlando con alcuni coinquilini delle sue abitudini e della ...