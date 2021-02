Zingaretti: 'Pd e Lega alternativi ma perimetro lo deciderà Draghi' (Di giovedì 4 febbraio 2021) Per quanto riguarda la formazione del governo Draghi il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, vede difficile una coesistenza con la Lega. 'Noi mettiamo sul campo punti di programma molto chiari, tra i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 4 febbraio 2021) Per quanto riguarda la formazione del governoil segretario del Pd, Nicola, vede difficile una coesistenza con la. 'Noi mettiamo sul campo punti di programma molto chiari, tra i ...

pietroraffa : Gruber:'La Lega è stata aperturista su Draghi. Se entrasse nella maggioranza per lei andrebbe bene?' Zingaretti:'D… - AMarco1987 : Draghi incassa l'endorsement di Berlusconi e l'apertura di Conte. Pressing Pd sui 5S. Zingaretti: 'Noi e la Lega fo… - manu_etoile : RT @Storace: Ufficiale, tredici #milioni i soldi buttati dalla #regioneLazio per le #mascherine. Rabbia da #Lega e #Fdi - elenaruggeri2 : RT @Storace: Ufficiale, tredici #milioni i soldi buttati dalla #regioneLazio per le #mascherine. Rabbia da #Lega e #Fdi - PrimaCommunica2 : Consultazioni Governo, Zingaretti: Pd e Lega sono alternativi ma spetta a Draghi costruire il perimetro della maggi… -