Viggo Mortensen nel prossimo film di David Cronemberg

Viggo Mortensen ha criticato i membri dell'Academy per non aver mai assegnato una nomination ai premi Oscar a David Cronenberg, con cui ha collaborato per ben tre volte. L'attore, proprio grazie a La promessa dell'assassino e A History of Violence, ha sviluppato un sodalizio fruttuoso con il regista. L'attore Viggo Mortensen prenderà parte alla prossima pellicola di David Cronenberg, collaborando per la quarta volta con il grande regista.