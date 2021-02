Via Salaria, auto in fuga danneggia mezzi in sosta durante inseguimento (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma – inseguimento questa mattina all’alba in via Salaria tra i Carabinieri e un’auto che non si e’ fermata all’alt dei militari fermi ad un posto di blocco. Il tutto e’ iniziato alle 4 circa, all’altezza del civico 1045, quando una Fiat Tipo dopo aver visto la paletta ha ingranato la marcia e si e’ data alla fuga a forte velocita’. Immediato l’inseguimento che si e’ concluso in via Catalani, dove l’uomo in fuga ha perso il controllo del mezzo e si e’ schiantato contro le auto parcheggiate danneggiandole pesantemente. Non contento, l’uomo ha tentato la fuga a piedi, ma e’ stato raggiunto poco dopo, dai militari della stazione di Fidene che lo hanno braccato. Una volta fermato, l’uomo e’ risultato essere un 56enne residente a Napoli, ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma –questa mattina all’alba in viatra i Carabinieri e un’che non si e’ fermata all’alt dei militari fermi ad un posto di blocco. Il tutto e’ iniziato alle 4 circa, all’altezza del civico 1045, quando una Fiat Tipo dopo aver visto la paletta ha ingranato la marcia e si e’ data allaa forte velocita’. Immediato l’che si e’ concluso in via Catalani, dove l’uomo inha perso il controllo del mezzo e si e’ schiantato contro leparcheggiatendole pesantemente. Non contento, l’uomo ha tentato laa piedi, ma e’ stato raggiunto poco dopo, dai militari della stazione di Fidene che lo hanno braccato. Una volta fermato, l’uomo e’ risultato essere un 56enne residente a Napoli, ...

Ultime Notizie dalla rete : Via Salaria Traffico Roma del 04 - 02 - 2021 ore 09:00

...cose su molte consolare in entrata in città soprattutto su Aurelia Boccea Cassia Flaminia Salaria ...di Viale Palmiro Togliatti in direzione della tangenziale in tangenziale code tra lo svincolo via ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04 - 02 - 2021 ore 08:15

...TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA TRA IN GRA E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO SULLA SALARIA ...

Rieti, incidente stradale a Torricella in Sabina

Le squadre, attraverso una complessa manovra effettuata con 2 autogru, una proveniente dal comando di Rieti e l’altra dal comando di Roma ...

