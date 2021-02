Università e covid | com’è cambiata la vita degli studenti | “Manca confronto”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Sono ormai mesi che glidellesono costretti a seguire le lezioni e a sostenere gli esami online a causa del. Così come per la scuola, anche in questo caso la Dad è stato lo strumento che ha permesso il regolare svolgimento del percorso di studi, ma a quale costo? Viviamo in una situazione di emergenza da ormai quasi un anno. Tra le varie conseguenze della pandemia c’è anche quella di aver dato un duro colpo all’istruzione. Questa infatti è stata totalmente modificata per cause di forza maggiore. Glidi tutte le età trovano pregi e difetti della Didattica a distanza. Si parla spesso dei più piccoli, in particolar mododelle elementari e delle medie, e troppo poco invece di quelli universitari. In ...