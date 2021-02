Stasera in tv: commedia con Paola Cortellesi e Antonio Albanese (Di giovedì 4 febbraio 2021) Stasera in tv, in prima serata, andrà in onda una commedia diretta da Riccardo Milani. Cast trama e curiosità della pellicola Stasera in tv, alle 21:21, su Canale 5, andrà in onda Come un gatto in tangenziale. La commedia del 2017, diretta da Riccardo Milani, vede nel cast: Paola Cortellesi: Monica Antonio Albanese: Giovanni Sonia Bergamasco: Luce Luca Angeletti: Giulio Antonio D’Ausilio: Francesco Alice Maselli: Agnese Simone de Bianchi: Alessio Claudio Amendola: Sergio Franca Leosini: se stessa Valentina Giudicessa: Pamela Alessandra Giudicessa: Sue Ellen Trama Giovanni presiede un think tank che, per conto del Parlamento europeo, sta portando avanti delle analisi sulla situazione delle periferie italiane, a ... Leggi su zon (Di giovedì 4 febbraio 2021)in tv, in prima serata, andrà in onda unadiretta da Riccardo Milani. Cast trama e curiosità della pellicolain tv, alle 21:21, su Canale 5, andrà in onda Come un gatto in tangenziale. Ladel 2017, diretta da Riccardo Milani, vede nel cast:: Monica: Giovanni Sonia Bergamasco: Luce Luca Angeletti: GiulioD’Ausilio: Francesco Alice Maselli: Agnese Simone de Bianchi: Alessio Claudio Amendola: Sergio Franca Leosini: se stessa Valentina Giudicessa: Pamela Alessandra Giudicessa: Sue Ellen Trama Giovanni presiede un think tank che, per conto del Parlamento europeo, sta portando avanti delle analisi sulla situazione delle periferie italiane, a ...

antonioscacc : 'Non ci resta che il crimine' , simpaticissima commedia stasera su #Rai4 alla ricerca della Banda della Magliana, n… - VizTheWiz2 : il culmine della commedia sarà stasera quando Draghi incontrerà Zingaretti il siparietto sarebbe da guinness... - Noovyis : (Mamma, ho riperso l'aereo: stasera in TV su Italia 1 la commedia con Macaulay Culkin) Playhitmusic - - AndreaAscolese : In TV: consigli per stasera alle 21,15 e domani alle 17'47 su Premium Cinema 3 ;) ( Grazie a Silvia per la segna… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Mamma, ho riperso l'aereo: stasera in TV su Italia 1 la commedia con Macaulay Culkin… -