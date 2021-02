SpaceX, la Starship SN9 dopo 10 km in volo si schianta ed esplode (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nuovo test per il prototipo SN9 realizzato da SpaceX: mancato l’atterraggio, la navicella si è schiantata al suolo ed è esplosa Il secondo volo dell’astronave futuristica a forma di proiettile di SpaceX è stato un disastro: al momento del decollo sono stati azionati tutti e 3 i motori Raptor, poi progressivamente spenti come da programma, si sarebbero dovuti riaccendere in fase di atterraggio, quando lo shuttle, dalla posizione orizzontale assunta nella discesa sarebbe dovuto tornare in posizione eretta, terminando così sulla base designata. Il razzo ha raggiunto l’altitudine prevista di oltre sei miglia sopra il Golfo del Messico, quando tutto sembrava andare secondo i piani l’astronave si è capovolta su un lato e ha iniziato la sua discesa, ma non è riuscita a raddrizzarsi per l’atterraggio e si è ... Leggi su zon (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nuovo test per il prototipo SN9 realizzato da: mancato l’atterraggio, la navicella si èta al suolo ed è esplosa Il secondodell’astronave futuristica a forma di proiettile diè stato un disastro: al momento del decollo sono stati azionati tutti e 3 i motori Raptor, poi progressivamente spenti come da programma, si sarebbero dovuti riaccendere in fase di atterraggio, quando lo shuttle, dalla posizione orizzontale assunta nella discesa sarebbe dovuto tornare in posizione eretta, terminando così sulla base designata. Il razzo ha raggiunto l’altitudine prevista di oltre sei miglia sopra il Golfo del Messico, quando tutto sembrava andare secondo i piani l’astronave si è capovolta su un lato e ha iniziato la sua discesa, ma non è riuscita a raddrizzarsi per l’atterraggio e si è ...

