Sci in zona gialla: ok alla riapertura degli impianti dal Cts (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sci in zona gialla: arriva l'ok alla riapertura degli impianti dal Cts. Le ultime notizie. Si torna sciare il 15 febbraio, come previsto dall'ultimo DPCM di gennaio. Il Comitato tecnico scientifico ha dato il via libera alla riapertura degli impianti sciistici, ma solo nelle Regioni gialle. In quelle arancioni e rosse resteranno chiusi. La data L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

