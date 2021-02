Sampdoria, Ferrero sul rinnovo di Ranieri: “Troppo giovane per la pensione” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero torna a parlare ai microfoni di Telenord del futuro dell’allenatore blucerchiato Claudio Ranieri, in scadenza di contratto a fine stagione: “Mi sembra Troppo giovane per andare in pensione, lui è un uomo che secondo me potrà allenare per i prossimi dieci anni. E’ un signore pieno di energia, un bravo allenatore e abbiamo ancora 18 partite. Io stimo moltissimo il signor Ranieri, se lui vorrà sarà confermato”. Il rinnovo del tecnico romano è quasi certo, anche se la Sampdoria sta ancora aspettando. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il presidente dellaMassimotorna a parlare ai microfoni di Telenord del futuro dell’allenatore blucerchiato Claudio, in scadenza di contratto a fine stagione: “Mi sembraper andare in, lui è un uomo che secondo me potrà allenare per i prossimi dieci anni. E’ un signore pieno di energia, un bravo allenatore e abbiamo ancora 18 partite. Io stimo moltissimo il signor, se lui vorrà sarà confermato”. Ildel tecnico romano è quasi certo, anche se lasta ancora aspettando. SportFace.

salvione : Sampdoria, Ferrero: 'Ranieri in pensione? Può allenare altri 10 anni' - sportli26181512 : #Sampdoria, Ferrero: 'Ranieri in pensione? Può allenare altri 10 anni': Il presidente sul contratto in scadenza del… - sportface2016 : #Sampdoria, #Ferrero sul rinnovo di #Ranieri: 'Troppo giovane per la pensione' - sportli26181512 : #Sampdoria, da Quagliarella a Ranieri il futuro è incerto: Due le principali spine per patron Ferrero: i rinnovi de… - clubdoria46 : Rinnovi #Sampdoria: se rimane #Ranieri resta anche #Quagliarella #samp #ferrero -