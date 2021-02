Raffaella Fico irriconoscibile, lapidata dai fan: il volto è trasformato (Di giovedì 4 febbraio 2021) Raffaella Fico è oggetto di critiche da parte dei fan: il problema è il suo volto che appare trasformato rispetto alla gioventù R. Fico (Instagram)Raffaella Fico è una famosissima showgirl, modella ed attrice napoletana. Muove i primi passi nel mondo dello spettacolo tramite i concorsi di bellezza, vincendo nel 2007 il titolo di Miss GrandPrix grazie al quale si fa notare anche nell’ambito della televisione. La vera fama arriverà soltanto un anno dopo, quando la modella partecipa ad un edizione del reality “Il Grande Fratello”, condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Qui riscuote parecchi consensi, tuttavia viene eliminata durante la decima puntata con il 40% dei voti. Da li in poi la sua carriera prende una piega inaspettata. La ... Leggi su kronic (Di giovedì 4 febbraio 2021)è oggetto di critiche da parte dei fan: il problema è il suoche apparerispetto alla gioventù R.(Instagram)è una famosissima showgirl, modella ed attrice napoletana. Muove i primi passi nel mondo dello spettacolo tramite i concorsi di bellezza, vincendo nel 2007 il titolo di Miss GrandPrix grazie al quale si fa notare anche nell’ambito della televisione. La vera fama arriverà soltanto un anno dopo, quando la modella partecipa ad un edizione del reality “Il Grande Fratello”, condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Qui riscuote parecchi consensi, tuttavia viene eliminata durante la decima puntata con il 40% dei voti. Da li in poi la sua carriera prende una piega inaspettata. La ...

