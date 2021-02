PS4 a un passo dall' essere la terza console più venduta di sempre

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Il ricambio generazionale tra PlayStation 4 e PlayStation 5 potrebbe giovare come non mai alla quarta incarnazione dellaSony: mancano infatti "appena" 3 milioni di pezzi venduti per raggiungere lo storico record di vendite del Game Boy e divenire laper videogiochi piùdi. Un po' di numeri: attualmente PS4 ha appena sorpassato i 115 milioni di pezzi venduti, ed è stabilmente al quarto posto in una classifica in cui ha già superato non solo Switch e PS One e 3, ma anche Wii. Al terzo posto troviamo la famiglia di Game Boy & Game Boy Color, con 118 milioni: questo vuol dire che se prima del suo "pensionamento" PS4 realizzerà ancora buone vendite, ha ottime possibilità di entrare nella storia e sul podio. Ipotesi tutt'altro che irrealizzabile: la fase "old-gen" di ...