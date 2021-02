Proteste in Russia per la sentenza Navalny: 1300 arresti. (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’Unione europea ha fortemente condannato la sentenza della Russia nei confronti di Navalny che condanna l’attivista russo a 3 anni e 5 mesi di carcere. Considerata dall’Ue inaccettabile perché “ha una motivazione politica ed è in contrasto con gli obblighi internazionali in materia di diritti umani della Russia”. (Photo by NATALIA KOLESNIKOVA / AFP) (Photo by NATALIA KOLESNIKOVA/AFP via Getty Images)Il Cremlino precisa che gli avvenimenti di questi giorni non hanno alcun carattere “repressivo” ma L’Unione europea si riunirà al prossimo Consiglio Degli Affari esteri per discutere delle eventuali azioni future. A fronte delle Proteste organizzate nel paese la polizia ha arrestato più di 1300 manifestanti. Subito dopo l’emanazione della sentenza diversi sostenitori di ... Leggi su ck12 (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’Unione europea ha fortemente condannato ladellanei confronti diche condanna l’attivista russo a 3 anni e 5 mesi di carcere. Considerata dall’Ue inaccettabile perché “ha una motivazione politica ed è in contrasto con gli obblighi internazionali in materia di diritti umani della”. (Photo by NATALIA KOLESNIKOVA / AFP) (Photo by NATALIA KOLESNIKOVA/AFP via Getty Images)Il Cremlino precisa che gli avvenimenti di questi giorni non hanno alcun carattere “repressivo” ma L’Unione europea si riunirà al prossimo Consiglio Degli Affari esteri per discutere delle eventuali azioni future. A fronte delleorganizzate nel paese la polizia ha arrestato più dimanifestanti. Subito dopo l’emanazione delladiversi sostenitori di ...

