Polizia locale | 473 multe su 150mila controlli Covid | “Da febbraio unità mobili di quartiere”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Si è chiuso un anno davvero impegnativo per ladel Comune di Bergamo. La pandemia che ha travolto la città durante il 2020 ne ha completamente modificato l’attività. Dal mese di marzo, e ancora oggi, tutti gli operatori del Comando sono impegnati nella verifica del rispetto delle norme statali, regionali e locali emesse per contrastare il contagio da-19. E proprio la pandemia e la gestione delle disposizioni ha assorbito tante energie del corpo del Comune di Bergamo. Basti pensare a come è cresciuto a dismisura il numero di telefonate ricevute: oltre 30 mila, quasi 3 volte quelle degli anni precedenti, tantissime di queste per richieste di chiarimento circa le disposizioni regionali e nazionali in materia-19. Grazie alla collaborazione del Gruppo Comunale di Protezione civile e dei volontari ...