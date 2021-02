“Obi-Wan Kenobi” | confermata la serie tv | l’annuncio di Ewan McGregor

(Di giovedì 4 febbraio 2021)ha annunciato l’inizio delle riprese della minitelevisiva dedicata a Obi-Wan. Atteso anche il ritorno di Hayden Christensen. Jesse Grant/Getty ImagesI fan della saga di Star Wars sono già in fibrillazione. Presto inizieranno le riprese di una nuova minitv interamente dedicata all’amato maestro Jedi Obi-Wan. A dareè stato colui che per lungo tempo ha vestito i suoi panni,. Il nuovo progetto andrà così ad ampliare l’universo stellare di George Lucas. L’attore, intervistato da Eddie Izzard, ha rivelato che le riprese saranno girate a Los Angeles a partire dalla primavera. A dirigere le scene di “Obi-Wan” sarà Deborah Chow, regista ...

