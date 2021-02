'Ndrangheta ad Aosta, il Tribunale: Sorbara può tornare a lavorare (Di giovedì 4 febbraio 2021) Accogliendo l'istanza presentata dalla difesa, il Tribunale di Aosta ha autorizzato l'ex consigliere regionale Marco Sorbara - condannato il 16 settembre scorso a dieci anni di reclusione per concorso... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 4 febbraio 2021) Accogliendo l'istanza presentata dalla difesa, ildiha autorizzato l'ex consigliere regionale Marco- condannato il 16 settembre scorso a dieci anni di reclusione per concorso...

