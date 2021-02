NBA | confermato l’All Star Game ad Atlanta

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Da parecchie settimane ormai circolavano diverse speculazioni sulla possibilità di fare l’ “All” inizialmente annullato, e posticipando al 2024 l’evento che si sarebbe dovuto svolgere a Indianapolis. La scelta è ricaduta sue la gara delle stelle dovrebbe svolgersi il 7 marzo con la storica sfida (abbandonata nelle ultime stagioni) tra est e ovest. Inoltre dovrebbero esserci anche la gara delle schiacciate, il three-point contest e lo Skills Challenge. La scelta al momento lascia perplessi molti ma la NBA è un business e per molti giocatori ci sono bonus legati alla convocazione all’ “All” (Durant, ad esempio, guadagnerebbe un milione di dollari in più qualora venisse convocato). Noi appassionati siamo pronti a guci una giornata di puro ...

