Maurizio De Giovanni “Ringrazio Lino Guanciale e Serena Rossi per Ricciardi e Mina Settembre” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Maurizio De Giovanni "Lino Guanciale e Serena Rossi hanno fatto un ottimo lavoro con Ricciardi e Mina Settembre" ... Leggi su spettacoloitaliano (Di giovedì 4 febbraio 2021)Dehanno fatto un ottimo lavoro con" ...

piecesofwhat_ : RT @AlbertoFuschi: Maurizio De Giovanni ringrazia Lino Guanciale e Serena Rossi per #ilcommissarioricciardi e #minasettembre e dato il succ… - alessandranina0 : RT @AlbertoFuschi: Maurizio De Giovanni ringrazia Lino Guanciale e Serena Rossi per #ilcommissarioricciardi e #minasettembre e dato il succ… - SurianoDani : RT @AlbertoFuschi: Maurizio De Giovanni ringrazia Lino Guanciale e Serena Rossi per #ilcommissarioricciardi e #minasettembre e dato il succ… - Tittipic : RT @AlbertoFuschi: Maurizio De Giovanni ringrazia Lino Guanciale e Serena Rossi per #ilcommissarioricciardi e #minasettembre e dato il succ… - FedeShekinosa86 : RT @AlbertoFuschi: Maurizio De Giovanni ringrazia Lino Guanciale e Serena Rossi per #ilcommissarioricciardi e #minasettembre e dato il succ… -