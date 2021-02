Marilyn Manson | Dita von Teese interviene dopo le accuse e parla del loro matrimonio

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 4 febbraio 2021) L'ex moglie diVoncon un post su Instagramledegli ultimi giorni e spiega perché lasciò la rockstar.le recentidi abusi fisici e psicologici alanciate da Evan Rachel Wood e condivise da altre donne - l'ex moglie del rocker, l'artista burlesquevon, è intervenuta con un post su Instagram, per dire la sua sulla vicenda. "Sto elaborando le notizie di lunedì su" - ha dettonel post - "A tutti coche hanno espresso preoccupazione per me, apprezzo la vostra gentilezza, ...