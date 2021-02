Lutto Dayane Mello, il gesto da brividi per Lucas. Tutti insieme nel ricordo del fratello: “Ora sei un angelo” (Di giovedì 4 febbraio 2021) La giornata di mercoledì al Grande fratello Vip è stata segnata dal gravissimo Lutto che ha colpito Dayane Mello, la prima finalista della quinta edizione. Lucas Mello, il fratello della showgirl brasiliana, è morto a 27 anni a causa di un incidente stradale. A dare la notizia l’altro fratello di Dayane: “Oggi io e la mia famiglia siamo in Lutto, per la perdita prematura di mio fratello – ha scritto Juliano – Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a Tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno. Mando energia positiva a Dayane. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve”. Questo il messaggio postato su Instagram. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) La giornata di mercoledì al GrandeVip è stata segnata dal gravissimoche ha colpito, la prima finalista della quinta edizione., ildella showgirl brasiliana, è morto a 27 anni a causa di un incidente stradale. A dare la notizia l’altrodi: “Oggi io e la mia famiglia siamo in, per la perdita prematura di mio– ha scritto Juliano – Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie aper il vostro affetto e i messaggi di sostegno. Mando energia positiva a. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve”. Questo il messaggio postato su Instagram. ...

